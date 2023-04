Brocchi su Milan Napoli: «Sarà favorito chi reggerà l’impatto emotivo». Le parole dell’ex calciatore rossonero in vista del match di Champions

Cristian Brocchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera tra Milan e Napoli. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«È molto difficile indicare un favorito, il Napoli in A ha fatto sicuramente di più ma la Champions è diversa. Sarà favorito chi reggerà meglio l’impatto emotivo. Fattori chiave? Quando nel Milan girano Theo e Leao, la squadra diventa devastante, mentre nel Napoli il collettivo è incredibile. Tutti, di sicuro, non devono darsi troppe aspettative: non è la partita della vita ma ‘solo’ una grandissima partita, da giocare con spregiudicatezza. Questo marca la differenza tra campioni e giocatori normali».