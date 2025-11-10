Connect with us

HANNO DETTO

Brocchi analizza il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma: deficit mentale rossonero in vista del derby, serve l'ultimo step

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gattuso: «Le prossime due partite non saranno una scampagnata». Il CT su Chiesa, Zaniolo e l'intoccabile calendario

HANNO DETTO

Romano spegne gli entusiasmi dei tifosi del Milan: «Impossibile Lewandowski a gennaio»

HANNO DETTO

Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l’exploit di Saelemaekers

HANNO DETTO

Pedullà duro sul Milan: «Buttato dal quinto piano senza l’acqua sotto». Blackout mentale da matita rossa

HANNO DETTO

Brocchi analizza il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma: deficit mentale rossonero in vista del derby, serve l’ultimo step

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

Brocchi

Brocchi, ex centrocampista del Milan e noto allenatore, ha commentato il momento dei rossoneri dopo il pareggio contro il Parma

Archiviata l’undicesima giornata di Serie A e iniziata l’ultima sosta dell’anno solare 2025, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul derby. Milan e Inter si affronteranno domenica 23 novembre alle 20:45, in casa nerazzurra, per la dodicesima giornata.

Nel corso dell’ultima puntata di Fuoriclasse su DAZN, l’ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha detto la sua sul momento del Milan e sulla sfida imminente.

La mancanza di maturità mentale

Secondo Brocchi, il Milan ha compiuto enormi progressi con Massimiliano Allegri, ma manca ancora l’ultimo, fondamentale, tassello per la consacrazione:

«Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte».

Il centrocampista ha riconosciuto la compattezza creata da Allegri: «Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto nella fase di non possesso».

Nonostante i progressi (il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme), il Milan non è ancora «maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento». Questa fragilità psicologica e di gestione dei momenti cruciali (come la rimonta subita a Parma) è il vero nodo da sciogliere prima di affrontare l’Inter.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.