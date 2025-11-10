Brocchi analizza il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma: deficit mentale rossonero in vista del derby, serve l’ultimo step

Brocchi, ex centrocampista del Milan e noto allenatore, ha commentato il momento dei rossoneri dopo il pareggio contro il Parma

Archiviata l’undicesima giornata di Serie A e iniziata l’ultima sosta dell’anno solare 2025, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul derby. Milan e Inter si affronteranno domenica 23 novembre alle 20:45, in casa nerazzurra, per la dodicesima giornata.

Nel corso dell’ultima puntata di Fuoriclasse su DAZN, l’ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha detto la sua sul momento del Milan e sulla sfida imminente.

La mancanza di maturità mentale

Secondo Brocchi, il Milan ha compiuto enormi progressi con Massimiliano Allegri, ma manca ancora l’ultimo, fondamentale, tassello per la consacrazione:

«Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte».

Il centrocampista ha riconosciuto la compattezza creata da Allegri: «Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto nella fase di non possesso».

Nonostante i progressi (il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme), il Milan non è ancora «maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento». Questa fragilità psicologica e di gestione dei momenti cruciali (come la rimonta subita a Parma) è il vero nodo da sciogliere prima di affrontare l’Inter.