Brescia, Cellino indagato dalla procura: ecco la richiesta

Cellino indagato dalla procura di Brescia: il pm ha chiesto carcere e blocco dei beni per un totale di 50 milioni

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Procura di Brescia sta indagando l’ex presidente del Cagliari Massimiliano Cellino per evasione fiscale ed esterovestizione (fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società).

Il pm ha addirittura richiesto il carcere per Cellino, i domiciliari per la moglie e altri stretti collaboratori, oltre che il blocco dei beni dell’imprenditore per un totale di 50 milioni tra mobili e immobili.