Bremer, ufficiale il rinnovo col Torino: per il Milan è l’alternativa a Botman. Il centrale brasiliano firma sino al 2024

Il Torino, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il rinnovo di contratto del difensore brasiliano Bremer: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024».

In Serie A il giocatore è seguito con grande interesse da Inter, Milan e Juventus ma piace in tutta Europa. Per i rossoneri è attulamente un’alternativa a Botman.