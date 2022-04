Bremer, autogol Cairo: 25 milioni diventano pochi! Chiede aiuto al Milan per provare a scatenare un’asta

Tra Gleison Bremer e il Torino è stata una mossa di reciproco interesse. Perché, rinnovando qualche mese fa fino al 2024, il difensore brasiliano ha sì rafforzato la posizione del club granata, ma nel contempo ha evitato di ritrovarsi in una situazione alla Belotti, col rischio di rimanere per forza e in un contesto ambientale non ottimale, e soprattutto si è fatto dare in cambio la garanzia di accettare la proposta di un top team, sicuro che sarebbe arrivata.

Bremer si è cautelato sottoscrivendo una sorta di clausola rescissoria: da una proposta d’acquisto di 25 milioni in su, purché a lui gradita, partirà. Una cifra che, scrive Tuttosport, ora sembra un clamoroso autogol del Torino che avrebbe potuto vendere il brasiliano al doppio

Cairo sta facendo leva sulle voglie delle pretendenti alternative all’Inter (il Milan in primis, ma magari anche la Juve, per tacere delle big di Premier e del Bayern) perché vengano a offrire di più evitando che Marotta faccia il colpo della vita con i suddetti 25. A riportarlo è Tuttosport.