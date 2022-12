Brasile, Dani Alves: «Sconfitta con il Camerun serva da lezione»

Dani Alves, terzino del Brasile, ha parlato dopo la sconfitta dei verdeoro contro il Camerun: le dichiarazioni

Dani Alves, terzino del Brasile, ha parlato a TV Globo dopo il ko dei verdeoro contro il Camerun a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Penso che debba servire da lezione, per capire che al Mondiale non ci sono squadre deboli. In ogni partita, i rivali cercano di ottenere un risultato. Dobbiamo essere concentrati per tutta la partita, perché abbiamo creato tante occasioni mentre a loro ne è bastata una per segnare. La sensazione è che non abbiamo giocato come avremmo potuto. Dobbiamo imparare la lezione, da qui in avanti è vietato sbagliare».