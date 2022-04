Branca: «Il Milan di Pioli è una squadra troppo frenetica»

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha detto la sua sulla corsa scudetto: Milan pienamente dentro ma troppo frenetico

Intervistato da Repubblica, Marco Branca ha parlato della corsa scudetto:

«Favorita? È impossibile dirlo. Il Milan ha un bel gruppo ma è troppo frenetico nel gioco. L’Inter ha avuto un calo, ma è l’unica squadra a essere stata davvero dominante per buona parte della stagione. Il Napoli ha più opzioni. Non riesco a stabilire una gerarchia. Sono tutte e tre dentro. La Juve avrebbe potuto approfittare del ciapa no generale ma non lo ha fatto».