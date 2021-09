Brambati attacca Tonali: «Non ho visto niente. Iniziative e palloni buttati»

Massimo Brambati ha parlato di Sandro Tonali e del suo inizio di stagione con il Milan. Le sue parole al veleno sul centrocampista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di Milan e del match contro la Juventus di domenica. Le sue parole anche sulla crescita di Sandro Tonali.

JUVE MILAN – «Se Allegri giocatori come Dybala, Cuadrado, Alex Sandro e Bentancur li recupera, la Juventus sicuramente torna ad essere lei. Il Milan sta facendo benissimo in campionato ma c’è stato un grande gap in Champions. Non vedo così favorito il Milan».

TONALI – «Io ancora non ho visto niente. Ho visto iniziative e palloni buttati».