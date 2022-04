Brambati: «Miracolo Pioli. Il Milan senza Ibra è soltanto…». Le parole dell’opinionista

Massimo Brambati ha parlato TMW Radio del Milan.

IBRAHIMOVIC – «Mi dispiace, perché manca un pezzo importante a questa squadra. A 40 anni sposta ancora. Mi sarebbe piaciuto vedere un finale con tutti a disposizione. Per me peserà tanto la sua assenza. Il Milan se l’è cavata sempre bene, ma in qualche occasione ha fatto meglio. A parte gli infortuni, il Milan è stato notevolmente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Solo gli episodi di Milan-Spezia e Toro-Inter spostano tanto. Per me Pioli ha fatto un lavoro straordinario, lo definirei un miracolo. Non pensavo che potesse essere ancora lì adesso».

MILAN – «Perché avevo poca fiducia? Secondo me se levi Ibrahimovic ha un gruppo di buoni giocatori ed è stato bravo ad assemblarli. Ha creato un gruppo che ha reso al massimo, e credevo fosse difficile fare meglio. Poi aveva perso Donnarumma e Calhanoglu e non sapevo come i nuovi potessero sostituirli».