Braida: «Io al Milan? La mia esperienza potrebbe aiutare Maldini e Massara». Le parole del dirigente

riedo Braida, direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan, ha parlato a Radio Anch’io Sport sulla stagione della Cremonese

SCUDETTO MILAN – «Molte volte non vince la squadra migliore, ma il gruppo. Il Milan è questo. Sono molto legato ai rossoneri. Pioli sta facendo cose meravigliose e sono convinto che ce la faranno fino in fondo. Ritorno? Gli amori non finiscono mai, Maldini e Massara sono bravissimi ma la mia esperienza può ancora aiutare. La mia passione non morirà mai per questo sport. Sono andato a Cremona quando era ultima in classifica in B soltanto per le motivazioni che avevo».