Braida su Totti: «Al Milan avrebbe vinto il Pallone d’Oro, glielo dico spesso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ariedo Braida è tornato sull’aneddoto lontano che lo vide protagonista nel tentativo di convincere Totti di passare al Milan: le sue parole

Ariedo Braida, ora consulente strategico della Cremonese, negli studi di Sportitalia ha ricordato il momento in cui tentò di portare Totti al Milan. Era il lontano 1988 e il giovane Francesco faceva faville nella Lodigiani.

LE PAROLE – «Francesco fece una scelta molto bella sotto il profilo umano, ovvero quella di rimanere a Roma con la famiglia. Purtroppo non riuscii a convincerlo, ma ancora oggi lui per me è la Roma. Ora, però, quando lo incontro gli dico sempre: “Se fossi venuto con noi al Milan avresti vinto il Pallone d’Oro“».