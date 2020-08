Braida: «Il Milan deve tornare al top. Ibra è ancora determinante»

L’ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato del futuro del club rossonero e della notizia rinnovo di Ibrahimovic

Ariedo Braida ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo. Tra i vari argomenti toccati, l’ex storico dirigente rossonero ha parlato del Milan e della situazione del club di via Aldo Rossi. Queste le sue dichiarazioni:

«A giudicare dalla fase finale del campionato, sta migliorando a vista d’occhio. Tuttavia vale quella premessa per cui non so fino a che punto possa valere il calcio del dopo-Covid. Il Milan deve tornare al top per forza perché è una grandissima società, che ancora oggi è la seconda al mondo (dopo il Real Madrid e alla pari col Barcellona) per titoli vinti. Seconda al mondo, ripeto, sebbene da non so quanti anni sia fuori dalla Champions. Dunque il Milan è destinato. Ibra? Un calciatore deve dare fino a quando ne ha. Ibrahimovic ne ha 39 anni, ma si vede che ancora è determinante. Quando sento dire che i giovani hanno diritto a una corsia preferenziale, eccepisco che la gioventù non è per forza sinonimo di bravura».