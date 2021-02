Brahim Diaz scalda i motori: possibile impiego contro la Stella Rossa

Brahim Diaz ha giocato ieri una partitella a Milanello con i giocatori non impiegati nel derby: il rientro è sempre più vicino

Brahim Diaz è pronto a tornare in campo. Dopo l’infortunio dello scorso 26 gennaio nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, lo spagnolo è tornato tra i convocati in quello di domenica in campionato senza però scendere in campo.

PARTITELLA A MILANELLO – Lo spagnolo ha svolto ieri una partitella insieme ai compagni non schierati contro l’Inter ricevendo ottime sensazioni. L’ex Real Madrid diventa così un’opzione per la gara di giovedì contro la Stella Rossa, dall’inizio o a partita in corso. Una bella notizia per Pioli in un periodo decisivo della stagione.