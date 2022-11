Brahim Diaz al Mondiale col Marocco? Il 10 preferisce il Milan, sfumata sul nascere la suggestione della convocazione

Brahim Diaz in Qatar con… il Marocco? La pazza idea è di Walid Regragui, c.t. della nazionale nordafricana che giocherà il Mondiale e che ha perso per infortunio Amine Harit, fantasista del Marsiglia. Tra i nomi dei possibili sostituti nella lista del c.t. c’era anche quello del numero 10 del Milan, spagnolo di origini africane (il papà è marocchino e Brahim ha il doppio passaporto). Diaz, che con la nazionale spagnola maggiore vanta una presenza (nel 4-0 alla Lituania del giugno 2021), avrebbe i requisiti per il “cambio maglia” e in passato è già stato cercato dalla federcalcio marocchina, ma la suggestione rimarrà tale: Diaz infatti non andrà in Qatar e si aggregherà al gruppo di Pioli ai primi di dicembre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.