Brahim Diaz, quale futuro? I dubbi del Milan e la partita a scacchi con il Real Madrid

È una partita a scacchi quella che stanno giocando Milan e Real Madrid per il futuro di Brahim Diaz. Come sottolinea Tuttosport il Milan nell’operazione ha ottenuto dal Real Madrid un diritto di riscatto a 22 milioni, ma la società spagnola ha mantenuto un contro-riscatto a 26.

Il Milan, che ha investito molto su De Ketelaere, non ha ancora deciso come comportarsi con Brahim Diaz, anche perché 22 milioni non sono pochi (3 quelli investiti per i due anni in prestito). Ovviamente molto dipenderà dalla seconda metà di stagione, perché se il numero 10 continuasse a rimanere titolare, chiudendo gli spazi al belga, sarebbe logico pensare al suo riscatto. Ma al tempo stesso, un Brahim Diaz sempre più convincente, potrebbe spingere Ancelotti a riportarlo a Valdebebas.