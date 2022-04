Prosegue il periodo negativo di Brahim Diaz: lo spagnolo è a secco di goal dal 25 settembre

Prosegue il periodo non positivo di Brahim Diaz. Il numero 10 spagnolo non sta riuscendo ad incidere come vorrebbe e dovrebbe, nonostante qualche prestazione positiva.

Inoltre, non segna dal 25 settembre 2021 in Spezia-Milan 1-2 e non mette a referto un assist dal match contro la Salernitana del 4 dicembre 2021.