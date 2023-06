Brahim ricorda il Milan: «Tre anni in un grande club, sono grato»

Dopo l’addio al Milan, Brahim Diaz è tornato al Real Madrid. Lo spagnolo si è presentato in conferenza in vista della prossima stagione

«Sono rimasto tre stagioni al Milan e ciò che mi chiedevano era un rendimento abbastanza alto. Abbiamo riportato il Milan in alto. Quando sono arrivato a Madrid l’altra volta ero un bambino, ora ho giocato più partite, anche in Champions… Questo ti rende più maturo. Sono molto grato al Milan perché mi ha fatto crescere e mi ha aiutato molto in questi tre anni»