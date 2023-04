Brahim Diaz sicuro: «Ecco come come mettere in difficoltà il Napoli». Le parole del trequartista rossonero in vista della sfida Champions

Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Starcasinò di come il Milan può mettere in difficoltà il Napoli. Ecco le parole del trequartista rossonero:

«Hanno una squadra forte e lo stanno dimostrando in Italia e in Europa. Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi. È importante il fatto che ci conosciamo, è equilibrata come partita. Una qualità per metterli in difficoltà? Ce ne sono tante. Una è quella di avere il controllo della palla durante la partita perché non sono abituati senza».