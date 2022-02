ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brahim Diaz di nuovo al centro del Milan: titolare con la Lazio. Ancora fiducia al 10 rossonero che ha cambiato il derby

Sul Corriere dello Sport spazio alla fantasia al potere di Brahim Diaz: il 10 rossonero sembra aver superato il periodo di appannamento grazie al Derby che è riuscito a cambiare con i suoi guizzi.

Brahim non segna in campionato da un girone intero, ma domani in Coppa Italia sarà titolare contro la Lazio. La sua centralità nel progetto Milan non è in discussione.