MN24 – Brahim Diaz assente col Lumezzane: il motivo del forfait del trequartista spagnolo di Pioli

Come appreso da MilanNews24 Brahim Diaz non era a disposizione per l’amichevole Milan-Lumezzane perché in fase di scarico.

Il carico dell’allenamento mattutino odierno è stato particolarmente intenso e quindi lo spagnolo ora è tenuto a riposo.