Braglia: «Spero che Investcorp sia una proprietà vera e che non voglia fare solo business». Le parole dell’ex portiere sul cambio di proprietà del Milan

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato del passaggio di proprietà del Milan ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

«E’ un cambio preannunciato, perché l’ormai ex proprietario lo aveva subito detto che lo faceva per business. Il fondo Elliott ha fatto quello che doveva. Spero arrivi una proprietà vera e che non arrivi chi vuole fare solo business, anche per programmare qualcosa anche a livello sportivo».