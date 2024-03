Pioli Milan, Braglia sicuro: «Futuro? Ha ottenuto risultati… Ecco cosa penso». Le parole dell’ex portiere sul futuro del tecnico rossonero

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW di Stefano Pioli, in particolare del suo futuro sulla panchina del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Gli stimoli sono determinati dalla proprietà. Mentre da una parte c’è una proprietà ben identitficata che ha fatto un lavoro enorme, dall’altra la proprietà viene a mancare. Credo che Pioli possa dare ancora tanto al Milan, perchè dal punto di vista tecnico ha ottenuto risultati in passato. Ho visto un allenatore solo finchè non è arrivato Ibra a gestire una rosa qualitativamente forte, ma è stato abbandonato al suo destino dalla società. Con Ibra si è visto qualche risultato, bisogna dirlo. Inter comunque forte, ma Milan e Juve non possono essere così distanti».