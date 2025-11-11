Braglia spiega: «Corsa scudetto? Il Milan ce la farà solo in un caso ma la squadra di Allegri è assolutamente da considerare in corsa»

Connect with us

Braglia, ex portiere, è convinto che il Milan di Massimiliano Allegri sia da considerare assolutamente in corsa per lo scudetto

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha analizzato la corsa Scudetto, individuando un duello a tre squadre. Braglia ha inserito nel trio vincente la Roma e l’Inter, ma ha puntato con decisione anche sul Milan.

Il milan favorito dagli impegni

Braglia vede il Milan come la terza forza in grado di ambire al titolo, grazie a un fattore esterno: «Il Milan, perché ha un solo impegno e qualitativamente ha una rosa che può puntare all’obiettivo grosso». Questa situazione, secondo l’ex portiere, ricorda il successo del Napoli della stagione precedente. La condizione è però correggere le lacune: «Se poi metterà a posto la fase difensiva e di centrocampo, ce la farà».

La Roma e l’identità di Gasperini

L’ex portiere ha poi lodato la crescita della Roma, avvertendo di non sottovalutarla: «La Roma dall’anno scorso non crediamo che possa ambire allo Scudetto, ma sbagliamo».

I numeri sostengono i giallorossi: «È la squadra che nell’anno solare ha fatto più punti». Braglia conclude che la Roma ha un’«identità ben precisa» e, pur avendo una rosa «da finire», è già «molto competitiva».

