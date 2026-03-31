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Bosnia Italia 1-1 LIVE: Tabakovic firma il gol del pareggio

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Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi

Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, strappa il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni.

SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA

Formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. C.T. Gattuso.

QUI: le notizie del giorno in casa Milan.

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