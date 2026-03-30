Bosnia Italia, le ultime in vista dello spareggio Mondiale. E c’è anche Gravina

Bosnia Italia, Gattuso pronto a lanciare Pio Esposito dal primo minuto in coppia con Kean. Anche Gravina assiste alla rifinitura

Gli Azzurri sono pronti per la sfida della vita. Domani sera, allo Stadion Bilino Polje di Zenica, la Nazionale di Gennaro Gattuso affronterà la Bosnia nella finale dei playoff per staccare il pass verso il Mondiale 2026.

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Dopo l’ultimo allenamento a Coverciano, segnato dal lavoro differenziato di un Gianluca Scamacca voglioso di restare vicino al gruppo nonostante l’infortunio, l’Italia è volata in terra bosniaca tra temperature polari e un campo pesante a causa della pioggia.

Bosnia Italia, attacco rivoluzionato? Kean e Pio Esposito guidano la carica

Gattuso sembra orientato a confermare il blocco che ha superato l’Irlanda del Nord a Bergamo. In attacco, spazio alla coppia formata da Moise Kean e il giovane talento dell’Inter Pio Esposito, con Mateo Retegui pronto a subentrare. Sotto gli occhi di Gravina e della leggenda Bonucci, il CT ha chiesto una prova di carattere per cancellare dodici anni di assenza dal palcoscenico iridato. La partenza posticipata alle 16:30, richiesta dalla UEFA per preservare il terreno di gioco, è l’ultimo dettaglio di una vigilia vissuta con il fiato sospeso da un intero Paese.