Bosnia Italia, sorrisi a Coverciano: Gattuso ne recupera due in vista della finalissima di martedì

Bosnia Italia, Gattuso può sorridere: Bastoni e Scamacca pienamente recuperati per la finalissima di martedì sera

L’Italia prepara l’assalto decisivo al Mondiale 2026 con ottime notizie dall’infermeria. Dopo il 2-0 all’Irlanda del Nord, il CT Gennaro Gattuso ha ritrovato l’intero organico per la seduta odierna a Coverciano. I riflettori sono puntati su Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta ha smaltito il fastidio all’adduttore e si candida per un ruolo da protagonista nella finale playoff di martedì a Zenica.

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Anche Alessandro Bastoni ha lavorato regolarmente con i compagni, confermando una condizione fisica in netta ascesa dopo la mezz’ora di riposo concessagli a Bergamo.

Bosnia Italia, Retegui-Kean o sorpresa Pio Esposito?: i dubbi di Gattuso

In vista del match da “dentro o fuori” contro la Bosnia, resta vivo il ballottaggio nel reparto offensivo. Se la coppia Retegui-Kean parte favorita dopo il gol dell’attaccante della Fiorentina nella semifinale, le quotazioni di Pio Esposito sono in forte rialzo.

Il giovane talento dell’Inter ha impressionato lo staff tecnico per impatto e personalità, restando un’opzione concreta per scardinare la difesa bosniaca. Gattuso scioglierà le riserve solo nelle ultime ore, cercando il mix perfetto tra fisicità ed esperienza per volare in America.