Bosnia Italia, Bonucci prima del match: «Loro saranno trasportati dall’entusiasmo. Ecco cosa dovremo fare…»

Bosnia Italia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dal fischio d’inizio del match: le sue parole

C’è aria di grande attesa e tensione a Zenica, dove l’Italia si gioca il tutto per tutto contro la Bosnia nella finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Nel pre-partita, ai microfoni della Rai, è intervenuto Leonardo Bonucci, oggi componente chiave dello staff tecnico di Rino Gattuso. L’ex difensore ha voluto sottolineare l’importanza del momento, consapevole che una vittoria spalancherebbe le porte della rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, mettendo fine a un digiuno che dura ormai da troppi anni. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

PAROLE –«Al di fuori i tifosi faranno un’atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in campo qualità e cuore, ce lo meritiamo».

«L’inizio loro sarà forte, trasportati dall’entusiasmo. Poi si mette lì a cavallo della metà campo per cercare di ripartire: questa sarà la partita di oggi. Formazione identica alla semifinale? Assolutamente, tutti si meritavano di giocare. Il concetto che deve passare è: giochiamo tutti quanti, anche chi è in tribuna».