Borussia Dortmund, Khel: «Ultimatum Haaland? Vi spiego la situazione»

Haaland: ultimatum del Borussia all’attaccante? Ecco tutta la verità legata al futuro del centravanti norvegese

Sebastian Khel, manager del Borussia Dortmund, ha parlato a Sport1 di Erling Haaland e dell’ultimatum dato al giocatore di cui si è parlato. Le sue parole:

HAALAND – «Non stiamo facendo pressioni in modo che debba decidere nelle prossime settimane. Visto che è così importante per noi, ci deve essere sicurezza nella pianificazione da un certo punto. Come posso sviluppare la pianificazione della mia rosa in modo diverso, come sostituire un Erling Haaland, se non abbiamo un’indicazione in un determinato momento se il giocatore vuole rimanere al Borussia Dortmund o meno? È legittimo, è molto professionale».