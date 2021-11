Borghi crede in Adli: «Può far fare il salto di qualità a questo Milan»

Stefano Borghi ha parlato di Adli e di quello che può dare al Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Stefano Borghi ha parlato di Adli, descrivendo le sue caratteristiche tecniche e non solo. Ecco cosa ha detto.

RUOLO – «È molto interessante come materiale in mano ad un allenatore come Pioli. Adli può fare tantissime cose, è un giocatore tecnico, con un passo particolare, che ha visione, che ha anche una capacità di stare sul campo non comune. Credo che naturalmente sia una mezz’ala di sinistra, però se mi chiedi, fantasticando, come oggi vedo Adli nel calcio del Milan io lo vedo come un coraggioso interno di centrocampo».

ADATTAMENTO – «Dovrà fare un’opera di adattamento perché poi il calcio italiano è diverso dal calcio che conosce, dovrà essere anche sostenuto da un equilibrio generale, però impiantare lì Adli nel modo di giocare di questo Milan vuol dire poter fare un salto di qualità, perché è un giocatore che ti dà tecnica, gioco, football. Credo che per lui sia molto importante quest’anno, sapendo il tipo di orizzonti che ha davanti e quello che può dimostrare. In fin dei conti è un’altra chiamata molto lucida di questa dirigenza di questo club».