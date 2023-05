Borghi e il consiglio di mercato: «Ecco su chi bisognerebbe andare». Le parole del giornalista in vista della sessione estiva di calciomercato

Stefano Borghi si è lasciato andare a un consiglio di mercato per il Milan ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del giornalista:

«Per me bisognerebbe andare su Asensio, il parametro zero più succoso in Europa. Lui salta l’uomo e trova soluzioni da fuori: è un mancino che gioca a destra e colmerebbe un buco nella rosa del Milan. Ed è anche quel giocatore con uno status tale che potrebbe scaricare di responsabilità un giocatore come De Ketelaere. Arrivarci è difficile soprattutto per l’ingaggio»