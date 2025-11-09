Borghi a sorpresa: «La peggiore prestazione di Modric e Fofana in questa stagione». E sprona Nkunku

Borghi, noto giornalista, ha commentato il pareggio del Milan a Parma: peggiore prestazione di Fofana e Modric e Nkunku da rigenerare

Durante il post-partita di Parma-Milan, l’analista Stefano Borghi è intervenuto su Sky con un commento critico, definendo il 2-2 come una partita che il Milan «poteva vincere» ma ha lasciato inspiegabilmente scivolare via.

La causa principale del mancato successo è stata identificata nel cuore della squadra. Borghi non ha esitato a puntare il dito contro i centrocampisti: «Io credo che oggi c’è stata la peggiore prestazione di Modric e Fofana».

Secondo l’analista, è stato proprio il centrocampo il reparto in cui il Milan ha fatto male, dimostrando una grave mancanza di maturità: «Il Milan ha fatto male in mezzo al campo, doveva gestire la partita e invece ha dimostrato che è una squadra che deve ancora maturare. Il centrocampo non ha saputo gestire la partita».

Dubbi su Nkunku attaccante

Borghi ha affrontato anche il nodo Nkunku. Pur riconoscendo che al Chelsea ha giocato da numero 9, l’analista ha messo in discussione il suo ruolo ideale: «non è una prima punta per me. E’ un attaccante di sostegno». La conclusione è che, a prescindere dal ruolo, il francese «deve dare di più».