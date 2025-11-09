Connect with us

HANNO DETTO

Borghi a sorpresa: «La peggiore prestazione di Modric e Fofana in questa stagione». E sprona Nkunku

HANNO DETTO

Capuano sprona il Milan: «Contro il Parma ingenuità gravi ma la classifica resta ottima e vi spiego perchè»

HANNO DETTO

Pellegatti deluso dal Milan dopo Parma: sulla prestazione dei rossoneri al Tardini l'ha detto veramente!

HANNO DETTO

Ravezzani esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Attacco inadeguato, la partita di ieri sera ha dimostrato questa cosa»

HANNO DETTO

Conte furioso dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna: «Non abbiamo cuore e io non posso fare un trapianto! Rispetto allo scorso anno...»

HANNO DETTO

Borghi a sorpresa: «La peggiore prestazione di Modric e Fofana in questa stagione». E sprona Nkunku

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Borghi

Borghi, noto giornalista, ha commentato il pareggio del Milan a Parma: peggiore prestazione di Fofana e Modric e Nkunku da rigenerare

Durante il post-partita di Parma-Milan, l’analista Stefano Borghi è intervenuto su Sky con un commento critico, definendo il 2-2 come una partita che il Milan «poteva vincere» ma ha lasciato inspiegabilmente scivolare via.

La causa principale del mancato successo è stata identificata nel cuore della squadra. Borghi non ha esitato a puntare il dito contro i centrocampisti: «Io credo che oggi c’è stata la peggiore prestazione di Modric e Fofana».

Secondo l’analista, è stato proprio il centrocampo il reparto in cui il Milan ha fatto male, dimostrando una grave mancanza di maturità: «Il Milan ha fatto male in mezzo al campo, doveva gestire la partita e invece ha dimostrato che è una squadra che deve ancora maturare. Il centrocampo non ha saputo gestire la partita».

Dubbi su Nkunku attaccante

Borghi ha affrontato anche il nodo Nkunku. Pur riconoscendo che al Chelsea ha giocato da numero 9, l’analista ha messo in discussione il suo ruolo ideale: «non è una prima punta per me. E’ un attaccante di sostegno». La conclusione è che, a prescindere dal ruolo, il francese «deve dare di più».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.