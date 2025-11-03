HANNO DETTO
Borghi analizza il gol vittoria del Milan contro la Roma: «Contropiede perfetto in stile allegriano. Il gol di Pavlovic una beffa per Gasperini, ecco perchè»
Borghi, noto commentatore e opinionista, ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma: contropiede allegriano sul gol
Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 sulla Roma sul suo canale YouTube.
Borghi ha descritto la rete rossonera come un evento improvviso: «Poi all’improvviso, di botto, senza senso: il gol del Milan». Il Milan ha sfruttato l’azione in «perfetto stile allegriano con un contropiede perfettamente organizzato».
L’analisi tecnica si è concentrata sui due protagonisti:
- Leao: Ha agito «da manuale nella sua zona di campo, prende, spacca e va dentro».
- Pavlovic: Il suo inserimento è stato definito «da manuale… di Gasperini».
Borghi ha evidenziato il paradosso tattico: «Lo sganciamento del braccetto che arriva fino in fondo è uno dei must gasperiniani, uno degli aspetti che hanno permesso a questo allenatore di rivoluzionare il calcio italiano». Un gol che unisce la ripartenza di Allegri all’occupazione dello spazio tipica dell’allenatore della Roma.