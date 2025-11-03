Connect with us

Borghi analizza il gol vittoria del Milan contro la Roma: «Contropiede perfetto in stile allegriano. Il gol di Pavlovic una beffa per Gasperini, ecco perchè»

Bucchioni esalta Leao: le parole del giornalista dopo Milan Roma non sono passate assolutamente inosservate

Trevisani su Milan Roma: «Rossoneri a due facce ma la vittoria è assolutamente meritata. E su Leao ho un pensiero chiaro»

Julio Baptista, clamoroso retroscena di mercato svelato dall'ex attaccante brasiliano: tifosi rossoneri increduli

Pazzini a Pressing su Milan Roma: «Vittoria importante e pesante. Leao? Deve capire una cosa molto importante di questa stagione»

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Borghi

Borghi, noto commentatore e opinionista, ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma: contropiede allegriano sul gol

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 sulla Roma sul suo canale YouTube.

Borghi ha descritto la rete rossonera come un evento improvviso: «Poi all’improvviso, di botto, senza senso: il gol del Milan». Il Milan ha sfruttato l’azione in «perfetto stile allegriano con un contropiede perfettamente organizzato».

L’analisi tecnica si è concentrata sui due protagonisti:

  • Leao: Ha agito «da manuale nella sua zona di campo, prende, spacca e va dentro».
  • Pavlovic: Il suo inserimento è stato definito «da manuale… di Gasperini».

Borghi ha evidenziato il paradosso tattico: «Lo sganciamento del braccetto che arriva fino in fondo è uno dei must gasperiniani, uno degli aspetti che hanno permesso a questo allenatore di rivoluzionare il calcio italiano». Un gol che unisce la ripartenza di Allegri all’occupazione dello spazio tipica dell’allenatore della Roma.

