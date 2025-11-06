Borghi analizza Milan Roma: «Dominio totale dei giallorossi ma Leao e compagni hanno vinto in perfetto stile Allegriano»

Borghi, noto telecronista, ha commentato sul proprio canale Youtube la vittoria del Milan di domenica sera contro la Roma: le dichiarazioni

In commento all’ultima giornata di Serie A, Stefano Borghi ha pubblicato un video sul suo canale YouTube analizzando il big match di domenica sera tra Milan e Roma, terminato 1-0 grazie al gol di Pavlovic al 38′.

Borghi ha descritto la sfida come «una partita intensa, una partita bella, vinta dal Milan che dà ancora una volta delle dimostrazioni».

La Roma domina, il Milan soffre

Il giornalista ha sorpreso analizzando la prima mezz’ora di gioco, definendola un «dominio totale» della squadra di Gasperini, riferendosi alla Roma. Borghi è convinto che la Roma abbia prodotto «la miglior prestazione della sua stagione», dimostrandosi «molto organizzata e omogenea nell’attaccare».

Il Milan ha «faticato a tenere la Roma», non riuscendo né a contenere né a tenere palla. Il problema principale è stato individuato nelle assenze cruciali: «all’uscita del Milan sono mancati e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot». Secondo Borghi, per quanto riguarda il palleggio e la proposta offensiva, sono due giocatori ai quali è «molto difficile rinunciare», soprattutto in un momento in cui Allegri sta varando la «nuova conformazione in attacco».

Il goal allegriano e l’ironia tattica

Nonostante la «grandissima partenza della Roma che però ha sprecato», il Milan ha colpito «all’improvviso di botto».

«Il Milan sfrutta in perfetto stile allegriano, con un contropiede da manuale, va in vantaggio».

Il goal è stato frutto di un Leao da manuale, che «in quella zona di campo, che è la sua zona, entra spacca e va dentro». L’autore del goal, Pavlovic, è stato protagonista di un «inserimento… da manuale ma di Gasperini», un tocco di ironia tattica che ha concluso l’analisi.