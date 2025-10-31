Connect with us

Borghi sul Milan: «Un punto a Bergamo non si butta via. Flessione dei rossoneri? Vi spiego a cosa è dovuta»

Compagnoni non ha dubbi: «Milan in lotta scudetto? No, se lo giocheranno queste due squadre». Il pronostico del giornalista

Mirante su Milan Roma: «Vedo molto bene i rossoneri». L'elogio a Maignan, Pulisic e Leao

Ambrosini su Leao: «Lo avrei tolto anch’io. Movimenti senza convinzione, Allegri voleva mandargli questo messaggio»

Sabatini sicuro: «Milan, assenze significative. Rabiot manca ovunque. E su Pulisic dico questa cosa»

Borghi, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato sul suo canale YouTube la recente prestazione del Milan contro l’Atalanta e il tour de force in arrivo.

Borghi ha giudicato il risultato positivamente: «Un punto a Bergamo non si butta via in generale e non si butta via a maggior ragione in un momento in cui l’emergenza preme». Il Milan, infatti, è penalizzato dal «sovraffollamento di impegni» che impedisce ad Allegri di preparare al meglio le singole gare.

Il giornalista ha ricordato le difficoltà estreme: la squadra ha dovuto affrontare la gara con «solo 5 giocatori di movimento» in panchina, per lo più difensivi, un segnale di grande squilibrio.

Ciononostante, Borghi ha notato una «minimo di flessione» nelle ultime uscite (Pisa e Atalanta). Il prossimo impegno sarà decisivo: «Adesso domenica c’è il confronto con la Roma e quello si che è un grande test».

