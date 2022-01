Bonucci: «Quando sono tornato alla Juve dal Milan mi hanno insultato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto alla trasmissione Muschio Selvaggio condotta da Fedez, Leonardo Bonucci ha ricordato i momenti del suo ritorno alla Juve dal Milan:

«Adesso con i social network è molto più enfatizzato… Se prima con i giornali lo leggevi ogni 24 ore adesso è quotidiana questa cosa qui, bisogna imparare a conviverci. E te lo dice uno che ha ricevuto insulti di ogni tipo quando sono andato dalla Juve al Milan, e sono ritornato. Non è facile, però hai due strade: o la prendi di petto e dimostri di voler fare una determinata cosa, “Amo la Juventus, mi piace la Juventus e tutto quanto”. Oppure arrivi lì e dici “No, chi me l’ha fatto fare”. Adesso la maggior parte mi ha perdonato, ma non ancora il 100%».