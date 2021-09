Leonardo Bonucci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Juventus TV, ecco le parole dell’ex giocatore rossonero

«La Juve è una seconda famiglia per me, per me vuol dire tutto. Ho scelto di tornare alla Juventus perché è casa mia».