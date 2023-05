Bonolis gongola: «È il massimo della goduria, l’inaspettato che diventa realtà!»

Paolo Bonolis, conduttore tifoso dell’Inter, ha commentato così la finale conquistata di Champions League ai danni del Milan

Intervenuto a Notizie.com, Paolo Bonolis ha commentato la finale raggiunta dall’Inter in Champions League, con i nerazzurri che hanno eliminato il Milan.

PAROLE – «È il massimo della goduria! L’inaspettato che diventa realtà, la sorpresa che non potevi immaginare di trovare nella stagione. È tutto questo messo insieme, come lo descrivi? Non se l’aspettava nessuno. Bingo! Tombola! Godiamoci questa qualificazione, significa tanto. Poi in finale sarà quel che sarà».