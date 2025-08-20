Boniface Milan, operazione da record: tra accelerata e accordo. Poche ore per l’affare, in attesa degli ultimi dettagli

Boniface Milan, se dovesse andare in porto si tratterebbe di una trattativa in tempi record. Poche ore decisive!

Il Milan è a un passo dal concludere uno dei colpi di mercato più rapidi e sorprendenti della sua storia recente. L’attaccante Victor Boniface del Bayer Leverkusen è ormai a un passo dal diventare un giocatore rossonero. L’operazione, che si è sviluppata e chiusa in meno di 24 ore, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro. L’accordo tra i due club è stato raggiunto, e si attendono solo i dettagli finali per l’ufficialità.

L’arrivo di Boniface è un segnale forte lanciato dalla società milanese, guidata in panchina da Massimiliano Allegri, un tecnico di grande esperienza, noto per la sua abilità nel gestire i campioni e valorizzare al meglio le loro qualità. Il Diavolo ha agito con decisione per assicurarsi il talento nigeriano, superando la concorrenza di diversi club europei che monitoravano da tempo il giovane bomber.

Chi è Victor Boniface: un profilo moderno per l’attacco del Milan

Victor Boniface, 23 anni, si è imposto come uno degli attaccanti più interessanti del panorama internazionale grazie a una stagione strepitosa con il Bayer Leverkusen. Il suo stile di gioco lo rende un attaccante moderno e completo: dotato di una notevole forza fisica, Boniface sa combinare potenza e agilità. Oltre a una spiccata capacità realizzativa, eccelle nel proteggere palla e nel dialogare con i compagni, creando spazi preziosi in attacco. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche si integrano perfettamente nel sistema di gioco di Allegri, offrendo al Milan una nuova dimensione offensiva.

Un’operazione record per il Milan

L’operazione-Boniface, per la sua rapidità e l’importanza del giocatore coinvolto, è considerata un vero e proprio record per i rossoneri. La capacità del club di chiudere un affare di tale portata in tempi così stretti testimonia la solidità della dirigenza e la volontà di rinforzare la squadra con innesti di qualità.

Con l’arrivo di Boniface, i tifosi milanisti possono sognare in grande. Il club ha dimostrato di voler competere ad alti livelli, e l’acquisto del giovane attaccante è la conferma di una strategia ambiziosa, volta a riportare il Milan nell’élite del calcio europeo. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale e l’inizio di una nuova era per l’attacco del Diavolo.