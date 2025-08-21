Boniface, il Milan aspetta: quando sarà a disposizione di Allegri? La data

Boniface è il nuovo attaccante del Milan di Allegri, ecco quando potrà essere disponibile per giocare

Il Milan si prepara per il primo impegno di campionato contro la Cremonese, ma l’attesa per vedere il nuovo attaccante Victor Boniface con la maglia rossonera dovrà ancora prolungarsi. L’ufficialità del trasferimento del potente centravanti nigeriano dal Bayer Leverkusen è imminente, ma i tempi burocratici e la preparazione atletica rendono quasi impossibile un suo esordio già nella partita di sabato.

L’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto e pragmatico, non potrà dunque contare sul neo-acquisto per la delicata sfida in programma. Considerando che, una volta completate le visite mediche e firmati i contratti, il giocatore avrà bisogno di qualche giorno per integrarsi con la squadra e assimilare i dettami tattici del tecnico, la prudenza suggerisce di non affrettare i tempi. Il Milan preferisce che Boniface sia pronto al 100% prima di metterlo in campo, evitando rischi inutili.

La sensazione, dunque, è che l’esordio del nigeriano con il Diavolo sia rimandato alla settimana successiva, in occasione della partita contro il Lecce. Per quel match, Boniface avrà avuto il tempo necessario per allenarsi con i compagni e prendere confidenza con il nuovo ambiente. Questa scelta permetterebbe ad Allegri di schierare il giocatore nelle migliori condizioni possibili, dandogli l’opportunità di mostrare subito il suo valore senza la pressione di un esordio affrettato.

Per la partita contro la Cremonese, l’attacco rossonero dovrà probabilmente fare affidamento su altri elementi della rosa. Allegri dovrà studiare la formazione migliore per affrontare una squadra che, nonostante le difficoltà, è sempre insidiosa. I tifosi del Diavolo dovranno pazientare ancora un po’ per vedere all’opera il loro nuovo numero nove, ma l’attesa è carica di aspettative per un giocatore che promette di fare la differenza in Serie A.