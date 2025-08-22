Boniface al Milan, il giornalista spaventa i tifosi: «Definisce il rischio dell’operazione»

Boniface, il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso i propri dubbi su quello che sarà il nuovo attaccante del Milan

Il mercato del Milan sta per regalare un’altra emozione ai suoi tifosi: Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano, è pronto a diventare il nuovo centravanti dei rossoneri. Manca solo l’annuncio ufficiale per concludere un’operazione che ha tenuto banco per settimane. L’arrivo del bomber dall’Atalanta è visto come un rinforzo cruciale per l’attacco del Diavolo, che punta a consolidare il suo potenziale offensivo in vista delle prossime sfide in campionato e in Europa.

L’entusiasmo per l’arrivo di Boniface si è diffuso rapidamente, e anche figure di spicco del giornalismo sportivo hanno espresso il loro parere. Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di Telelombardia, ha condiviso il suo pensiero sull’attaccante tramite il suo profilo X.

Questo il suo pensiero: «Su Boniface: nessuno può dire con certezza come andrà al Milan. Di sicuro ha una storia clinica preoccupante. Se dovesse star bene ed esplodere tanto di guadagnato. Il fatto che il Leverkusen abbia accettato un semplice diritto di riscatto definisce il rischio dell’operazione».

L’arrivo di Boniface è una mossa strategica per la società meneghina, che investe su un giocatore giovane ma già con una notevole esperienza e un rendimento costante in Serie A. Con la sua capacità di finalizzazione, la sua forza fisica e la sua intelligenza tattica, il nigeriano si candida a diventare subito un elemento chiave per l’attacco milanista. Il suo arrivo completa un reparto che può ora contare su diverse opzioni, offrendo ad Allegri maggiore flessibilità tattica.

Tutta l’attenzione è ora rivolta all’ufficialità e alla sua disponibilità per le prossime partite, dove il Diavolo potrà contare su un nuovo terminale offensivo di sicuro affidamento. I tifosi sono in trepidante attesa di vederlo scendere in campo e di ammirare le sue qualità con la maglia rossonera.