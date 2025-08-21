Boniface Milan, questo il contratto che firmerà con i rossoneri: i dettagli

Boniface Milan – Svelati i dettagli del contratto che legherà l’attaccante nigeriano al club rossonero

Il Milan è a un passo dall’ufficialità per l’acquisto di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano. L’operazione, che ha tenuto in sospeso i tifosi per diversi giorni, è giunta alla sua fase conclusiva, con la dirigenza rossonera che ha definito tutti i dettagli contrattuali. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la formula dell’accordo è chiara e vantaggiosa per il Diavolo.

Boniface, infatti, firmerà un contratto che lo legherà inizialmente al Milan per un anno, con la possibilità di prolungare per altre quattro stagioni in caso di riscatto. Questa formula, un prestito con diritto di riscatto, è un’opzione che il club meneghino adotta spesso per tutelarsi e valutare al meglio il rendimento dei nuovi acquisti prima di un impegno economico definitivo. In questo modo, il Milan si assicura un giocatore di grande potenziale senza rischiare un investimento massiccio fin da subito.

La firma e la conseguente ufficialità del trasferimento arriveranno solo dopo che il giocatore avrà superato le visite mediche, programmate per domani, venerdì 22 agosto. Una volta ottenuta l’idoneità sportiva, il nigeriano apporrà la sua firma sul contratto, ponendo fine a mesi di trattative e speculazioni. Il suo arrivo rinforzerà in maniera significativa l’attacco di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua pragmatica concretezza e la sua capacità di valorizzare i giocatori.

Le caratteristiche di Boniface, un centravanti fisico e versatile, si integreranno perfettamente nel progetto di Allegri, che potrà contare su un’alternativa di lusso per il suo reparto offensivo. Con questo colpo, il Milan dimostra ancora una volta la sua capacità di muoversi con intelligenza sul mercato, combinando l’investimento su giovani talenti con la prudenza necessaria per gestire le finanze del club.