Boniface che numeri in Bundesliga: come Harry Kane. Avete visto?

Boniface in un fattore ha eguagliato Harry Kane nel campionato tedesco. Numeri positivi per l’attaccante

L’interesse del Milan per Victor Boniface, il prolifico attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, sta diventando sempre più concreto. Con la squadra rossonera in cerca di un rinforzo di peso per il reparto offensivo, il nome del centravanti venticinquenne, che si è messo in grande evidenza in Bundesliga, è in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, l’allenatore del club.

Un talento poliedrico: l’identikit di Victor Boniface

Ciò che rende Boniface un obiettivo così ambito non è solo la sua vena realizzativa, ma anche la sua straordinaria completezza. Dal suo approdo al Bayer Leverkusen nel 2023/24, l’attaccante si è distinto come uno dei profili più interessanti del campionato tedesco. I dati parlano chiaro: Boniface è uno dei tre soli giocatori in Bundesliga ad aver segnato almeno 10 gol sia con il piede destro (18) che con il sinistro (10) in tutte le competizioni, una statistica che lo pone sullo stesso piano di due bomber del calibro di Harry Kane, il capitano della nazionale inglese e stella del Bayern Monaco, e Serhou Guirassy, il talentuoso attaccante guineano dello Stoccarda. Questa abilità dimostra una versatilità offensiva rara, che lo rende imprevedibile e difficile da marcare per le difese avversarie. A riportare il dato è Opta.

Un rinforzo strategico per il Milan di Allegri

L’arrivo di Boniface sarebbe un’aggiunta di grande valore per il Diavolo. L’allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua attenzione ai dettagli tattici, cerca un attaccante che non sia solo un finalizzatore, ma che possa anche partecipare attivamente alla manovra e offrire diverse soluzioni in attacco. Le doti tecniche e la capacità di calciare con entrambi i piedi di Boniface si adattano perfettamente a questa visione. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il nigeriano diventerebbe la punta di diamante del reparto offensivo del Milan, affiancando o alternandosi a Olivier Giroud, l’esperto attaccante francese. I tifosi rossoneri sognano già una coppia d’attacco in grado di riportare la squadra ai vertici della classifica, e l’attaccante del Leverkusen sembra avere tutte le carte in regola per esaudire questo desiderio.