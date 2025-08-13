Bondo, il Milan lo cede dopo sei mesi: ma può tornare in futuro. Cifre e dettagli del trasferimento alla Cremonese

Bondo ha ufficialmente lasciato il Milan per trasferirsi alla Cremonese, non si tratta però di un addio definitivo

Il giovane centrocampista francese Warren Bondo ha lasciato il Milan e si è trasferito alla Cremonese con la formula del prestito secco. Il suo arrivo in Lombardia, avvenuto lo scorso inverno, aveva suscitato un certo interesse tra gli addetti ai lavori, ma dopo soli sei mesi la sua avventura con la maglia rossonera è già giunta al termine. La decisione di cedere il giocatore è stata presa in seguito a un’attenta valutazione da parte della dirigenza del club di Via Aldo Rossi e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il quale non lo ha ritenuto idoneo al suo progetto tecnico.

Bondo e il Milan: un’esperienza breve e senza acuti

Warren Bondo, centrocampista classe 2003, era arrivato al Milan dal Nancy, in Francia, con la fama di essere uno dei talenti più promettenti del calcio transalpino. Tuttavia, la sua permanenza a Milano è stata caratterizzata da poche apparizioni e da una difficile integrazione nel sistema di gioco. Nonostante le aspettative iniziali, Bondo non è riuscito a imporsi né con la prima squadra né con la Primavera, faticando a trovare continuità e a esprimere il suo potenziale. Il suo addio, seppur in prestito, rappresenta un segnale chiaro: i rossoneri non sono convinti delle sue qualità e preferiscono puntare su altri profili per rinforzare il centrocampo.

La Cremonese e il riscatto del giovane talento

Per Warren Bondo, il trasferimento alla Cremonese rappresenta una grande opportunità di riscatto. Con il club grigiorosso, avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità e di mettere in mostra le sue doti. La squadra lombarda, infatti, ha dimostrato di voler puntare su giovani promettenti e Bondo potrebbe diventare un elemento chiave del centrocampo, acquisendo quell’esperienza e quella maturità che gli sono mancate al Milan. La formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, indica che il club di Via Aldo Rossi non vuole perdere il controllo del giocatore, ma desidera solo valorizzarlo in vista di un suo possibile ritorno, anche se la cifra di 500mila euro incassata per il prestito, fa intendere che il Milan ci ha guadagnato economicamente da un giocatore pagato solo 100 mila euro sei mesi prima.

I piani del Milan e le prossime mosse di mercato

Con la partenza di Bondo, il Milan si libera di un ingaggio e continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto mediano. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche diverse, più esperto e con un bagaglio tecnico di alto livello. Il Diavolo è pronto a fare investimenti importanti per costruire una squadra competitiva, che possa tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale.