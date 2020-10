Giacomo Bonaventura, ex giocatore rossonero, spiega il motivo per cui non ha prolungato il contratto con il Milan

Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: «È stata una scelta della società che ho accettato, e sono andato avanti».