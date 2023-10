Bonaventura festeggia il ritorno in Nazionale: «Non pensavo di riuscirci»

L’ex Milan Giacomo Bonaventura ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. Ecco cosa ha detto

PARTITA – «Spero di segnare ancora, sicuramente gioco in una posizione più vicina alla porta e spero di continuare così. Sono stato convocato tante volte, la prima volta 10 anni fa, ho avuto qualche difficoltà con la Nazionale ma ho sempre cercato di fare del mio meglio. Sono venuto qui cercando di dare tutto me stesso, la Nazionale è il sogno di chiunque. Poi ci sono cose nel calcio che dipendono da te, ma non tutto dipende da te. Io ho cercato di dare il massimo, il passato è passato, sono contento di essere qui. Europeo? Perché no? Tutto alla fine passa da ciò che si fa nel club. Ci speravo in questa convocazione, ma me l’aspettavo no. Sapevo che il gioco del mister era simile a quello che pratichiamo alla Fiorentina. ho pensato di non tornare più. Ho visto che negli ultimi anni sono stati chiamati tanti ragazzi molto giovani e credevo per me non ci fosse più posto. Ma se uno ha un rendimento alto e gioca bene, deve stare in Nazionale, qui devono giocare i migliori e quindi spero di continuare così e di restare in Nazionale».