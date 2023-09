Continua il momento no del Napoli che dopo il pari in rimonta con il Genoa non va oltre lo 0-0 contro il Bologna. Osimhen sbaglia un rigore

Osimhen tradisce. Continua il momento no del Napoli che dopo il pari in rimonta con il Genoa non va oltre lo 0-0 contro il Bologna. Il nigeriano sbaglia un rigore.

Gli azzurri sono a meno 7 dall’ Inter e -4 dal Milan secondo rivali scudetto degli ultimi anni.