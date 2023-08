Bologna Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A

Il Milan inizierà domani contro il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara il suo campionato di Serie A 2023-24 .

Il match, valido per la prima giornata, andrà in scena lunedì 21 agosto alle ore 20.45. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming live su DAZN.