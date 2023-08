Bologna al lavoro verso la sfida contro il Milan. Tutte le novità in casa rossoblu: domani doppia seduta di allenamento

Il Bologna continua a lavorare duramente in vista dell’esordio in campionato contro il Milan in programma lunedì prossimo allo Stadio Dall’Ara. Di seguito il report del club rossoblu sul programma di domani.

REPORT BOLOGNA – «Domani la squadra svolgerà una doppia seduta di allenamento, alle 10 e alle 14:30, a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli»