Un nuovo Leao per il Milan. E Pioli se lo gode

L’esordio del Milan a Bologna ha consegnato a Pioli un Leao più operario: il tecnico si gode la nuova versione di Rafa

Come riferito da Tuttosport, l’esordio vittorioso del Milan a Bologna nella prima partita di campionato, ha consegnato ai rossoneri e a Stefano Pioli una nuova versione di Rafael Leao.

Non solo sgasate in avanti ma anche tanti ripiegamenti difensivi che hanno fatto felice il tecnico. I crampi finali hanno suggellato un’evoluzione necessaria per dare al Diavolo un nuovo equilibrio tattico.