Cosa cambia per il Milan dopo Bologna? Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio della formazione rossonera

Il Milan non va oltre all’1-1 nella sfida contro il Bologna e non riesce a ritornare alla vittoria in Serie A. Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 74

Lazio 61

Roma 53

Milan 53

Inter 51

Atalanta 48

Juventus 44

Bologna 44

Fiorentina 41

Udinese 39

Torino 38

Sassuolo 37

Monza 35

Empoli 32

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 26

Verona 22

Cremonese 19

Sampdoria 15